Кількість жертв повені в Мозамбіку продовжує зростати

Влада Мозамбіку повідомила, що число жертв циклону, який накрив південну частину Африки досягла 417 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністр землі і навколишнього середовища Мозамбіку Селсо Коррейя повідомив, що в даний час ситуація покращується, але ще залишається критичною незважаючи на те, що стає легше працювати на місцях.

"Але, на жаль, число загиблих зростає, зараз у нас 417 осіб, які загинули", - заявив Коррейя.

Також міністр розповів, що близько 1,5 тис. людей потребують негайного порятунку з дерев і дахів будинків.

Раніше РБК-Україна писало, що за даними Міністерства інформації Зімбабве, в південно-східній частині країни з-за бурхливого тропічний шторм Идай загинули щонайменше 24 людей, а також 40 вважаються зниклими без вісті.

Також повідомлялося, що кількість жертв тропічного циклону в Африці перевищила 160. У заяві Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця (IFRC) зазначено, що масштаби збитку, нанесеного циклоном Идай, який налетів на мозамбіцька місто Бейра, колосальні і жахливі.