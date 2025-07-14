В Минздраве разоблачили схему хищений, продолжаются масштабные обыски, - источники

По данным источника, речь идет о компаниях, которые являются поставщиками медицинских услуг за средства, распорядителем которых является Министерство здравоохранения Украины.

В ходе расследования следователи разоблачили схему присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах, которая, по предварительным данным, действовала в 2024-2025 годах при содействии руководства Минздрава. Уголовное производство по этому делу было открыто в начале 2025 года.

Как рассказал источник, речь идет о десятках миллионов гривен бюджетных средств.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко весной этого года анонсировал проверки в больницах.

По словам министра, сначала определили наиболее критические заведения, в которых могут быть проблемы. Зная количество пациентов, которое прошло через стационарное лечение и зная количество препаратов, которые поставили централизованно - от инфарктов, инсультов, для онкоцентров.