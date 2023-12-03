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В Минздраве объяснили, чем грозит бесконтрольное употребление антибиотиков

Фото: Бесконтрольное употребление антибиотиков создает дополнительные риски для дальнейшего лечения болезней (freepik.com)
Автор: РБК-Украина

Неконтролируемое употребление антибиотиков приводит к выживанию определенного количества бактерий, приобретающих устойчивость к лекарству, что значительно усложняет дальнейшую борьбу с болезнью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Злоупотребление противомикробными препаратами усугубляет серьезную угрозу устойчивости к такой разновидности лекарства. Это стало главной темой обсуждения на прошлой неделе по всему миру.

В Минздраве отмечают, что неправильное использование антибиотиков приводит к выживанию определенного количества бактерий, приобретающих устойчивость к лекарству. Эти "стойкие" бактерии размножаются и распространяются, вызывая инфекции, которые невозможно вылечить препаратами, которые ранее были эффективны.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к обострению ситуации. По данным ВОЗ за 2019 год, антибиотикорезистентность связана с почти 5 миллионами смертей. Из них более 1,27 миллиона случаев были непосредственно вызваны этим явлением, включая смерти более 250 тысяч детей до 5 лет.

Самые стойкие к антибиотикам возбудители - это причина 30% смертей от неонатального сепсиса у новорожденных в мире. Как утверждают в Министерстве здравоохранения Украины, такая статистика связана именно с распространенной практикой "лечить" острые вирусные заболевания, грипп и COVID-19 антибиотиками, что является степенью развития антибиотикорезистентности.

Золотистый стафилококк и пневмококки - это примеры бактерий, которые становятся устойчивыми к антибиотикам и медленно приучают их к себе.

Минздрав предупреждает о том, что использование антибиотиков делает обычные бактерии более устойчивыми к лекарству.

Сегодня возбудители наиболее распространенных инфекций на планете, таких как туберкулез, гонорея, инфекции мочевыводящих путей и некоторые кишечные инфекции, уже развили устойчивость ко многим антибиотикам и продолжают укреплять свои позиции.

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хворобилікаріМинистерство здравоохранения Украины