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Moyo потеряла единственный склад со всем ассортиментом: что сеть будет делать после удара РФ

20:10 03.07.2026 Пт
2 мин
В компании рассказали, за счет чего она планирует возобновлять бизнес
aimg Олег Хомчук
Moyo потеряла единственный склад со всем ассортиментом: что сеть будет делать после удара РФ Moyo сообщила о полной потере склада, а также офиса (фото: пресс-служба Moyo)
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Сеть техники и электроники Moyo потеряла единственный склад со всем ассортиментом товаров в результате российской атаки на Киев. Компания уже запустила план непрерывности бизнеса и рассчитывает выполнять обязательства перед клиентами благодаря международной дистрибуции и находящимся в транзите товарам.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Moyo.

В компании подтвердили, что уничтоженный объект являлся единственным складом сети. На этой же территории находятся все складские помещения холдинга ERC, в состав которого входит ритейлер.

Пока оценить сумму убытков в компании не могут. На момент предоставления комментария спасательные работы продолжались, а доступа к складским и офисным помещениям не было.

"Мы имеем диверсифицированную структуру бизнеса, включая дистрибуцию в группе стран, значительный объем дебиторской задолженности за уже поставленный товар, а также оплаченные находящиеся в транзите товарные партии. Это позволяет обеспечивать непрерывность деятельности и выполнение наших обязательств перед партнерами и клиентами", – отметили в компании.

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Сейчас у Moyo работают над оперативным восстановлением логистических процессов. Компания будет информировать покупателей о возможных изменениях в сроках выполнения заказов. Если отдельные заказы выполнить не удастся, клиентам вернут деньги.

Кроме того, пока невозможно оценить, как потеря склада повлияет на доступность отдельных товаров. Это станет ясно после завершения работы экстренных служб и проведения инвентаризации.

В Moyo также сообщили, что поврежденное имущество и недвижимость были застрахованы. Параллельно компания готовит пакет доказательств для подачи исков о возмещении ущерба, причиненного российской агрессией, в частности, в международных юрисдикциях и юрисдикциях государств, где находятся замороженные российские активы.

По словам представителей компании, во время атаки никто из работников не пострадал. Персонал ночной смены находился в укрытии в соответствии с внутренними предписаниями.

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Что известно об атаке на Moyo

В ночь на 2 июля Россия совершила массированную комбинированную атаку на Киев с применением дронов и ракет. В разных районах столицы возникли пожары, повреждены жилые дома, предприятия и другие объекты гражданской инфраструктуры.

Одним из пострадавших объектов стал логистический комплекс холдинга ERC, где размещался склад Moyo. Компания сообщила о полной потере склада, а также офиса в результате российского удара.

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