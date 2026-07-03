Moyo потеряла единственный склад со всем ассортиментом: что сеть будет делать после удара РФ

Сеть техники и электроники Moyo потеряла единственный склад со всем ассортиментом товаров в результате российской атаки на Киев. Компания уже запустила план непрерывности бизнеса и рассчитывает выполнять обязательства перед клиентами благодаря международной дистрибуции и находящимся в транзите товарам.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщили в пресс-службе Moyo.

В компании подтвердили, что уничтоженный объект являлся единственным складом сети. На этой же территории находятся все складские помещения холдинга ERC, в состав которого входит ритейлер.

Пока оценить сумму убытков в компании не могут. На момент предоставления комментария спасательные работы продолжались, а доступа к складским и офисным помещениям не было.

"Мы имеем диверсифицированную структуру бизнеса, включая дистрибуцию в группе стран, значительный объем дебиторской задолженности за уже поставленный товар, а также оплаченные находящиеся в транзите товарные партии. Это позволяет обеспечивать непрерывность деятельности и выполнение наших обязательств перед партнерами и клиентами", – отметили в компании.

Сейчас у Moyo работают над оперативным восстановлением логистических процессов. Компания будет информировать покупателей о возможных изменениях в сроках выполнения заказов. Если отдельные заказы выполнить не удастся, клиентам вернут деньги.

Кроме того, пока невозможно оценить, как потеря склада повлияет на доступность отдельных товаров. Это станет ясно после завершения работы экстренных служб и проведения инвентаризации.

В Moyo также сообщили, что поврежденное имущество и недвижимость были застрахованы. Параллельно компания готовит пакет доказательств для подачи исков о возмещении ущерба, причиненного российской агрессией, в частности, в международных юрисдикциях и юрисдикциях государств, где находятся замороженные российские активы.

По словам представителей компании, во время атаки никто из работников не пострадал. Персонал ночной смены находился в укрытии в соответствии с внутренними предписаниями.