Моя Тіна Кунакі: Потап показав гарячу Каменських в мереживному бікіні

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Потап і Настя Каменських показали, як приймають "сонячну ванну"

Потап і Настя Каменських влаштували собі справжній суботній релакс на свіжому повітрі та поніжилися на літньому сонечку. Щасливе зіркове подружжя вирішило позасмагати, не забувши й про армію фанів, з якими поділилися теплим знімком.

Співак, який нещодавно отримав звання Заслуженого артиста України, опублікував у своєму Instagram фото з Настею та їх домашнім улюбленцем - всі дружно розташувалися на зеленій галявині на подвір'ї на рушниках приймали "сонячну ванну".

Чарівна Настя продемонструвала спокусливі форми в чорному мереживному бікіні, млосно прикривши рукою очі від яскравих променів.

"У мене тут своя Тіна Кунакі та Мімішель. #будинок Home Chillin", - підписав Потап знімок.

Так, успішний артист і продюсер порівняв свою красуню-дружину з відомої французької 23-річною моделлю Тіною Кунакі, яка нещодавно вийшла заміж за культового актора Венсана Касселя.

Потап і Настя Каменських позасмагали на подвір'ї будинку (Фото: instagram.com/realpotap)

У мережі захоплюються фото і зазначають, що Кунакі - на думку прихильників - далеко до Каменських, а от самого Потапа в цьому кадрі порівнюють з Брюсом Віллісом.

Яка ідилія

Хлопці, ви такі класні! Щастя вам!

Кайф

Потапенко Альоша, всім 4, тобі 5

Ви такі класнючі, обожнюю вас, залишайтеся завжди такими гарними, щасливими, якими ви є

Крутіше за Венсана

Тіні Кунакі далеко до Насті!

Приємного відпочинку!

Брюс?

Чітко виглядаєте

Дуже добрі очі у Потапа! Приємно дивитися

Ви супер!

Фото: скрін коментарів instagram.com/realpotap

Раніше ми писали, що Настя Каменських заворожила поцілунком з Потапом і ексклюзивним фото п'ятирічної давності.

Додамо також, що нещодавно Потап похвалився досягненнями Насті Каменських і розповів про стосунки з екс-дружиною.