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Такі щасливі! Каменських заворожила поцілунком з Потапом і ексклюзивним фото п'ятирічної давнини

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.07.2020 - 09:52
Такі щасливі! Каменських заворожила поцілунком з Потапом і ексклюзивним фото п'ятирічної давнини
Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка розповіла, скільки разів на день цілує чоловіка

Потап і Настя Каменських не дають прихильникам нудьгувати. Вони радують їх новим контентом на регулярній основі і діляться яскравими моментами життя в соцмережах з приводу і без. Пара не соромиться демонструвати свої почуття, адже вона багато років приховувала роман і тепер насолоджується можливістю ділиться своїм щастям з усіма. Так, 6 липня вважається Всесвітнім днем поцілунку, тому Потап і Настя вирішили з такого приводу поділитися романтичним ніжним кадром.

В променях західного сонця співачка цілує чоловіка в щоку, прикривши очі. Потап в капелюсі і сонячних окулярах в цей час тримає камеру і робить селфі.

"Колись прочитала, що потрібно цілувати близьких мінімум 5 разів на день! Хоча зазвичай я перевиконую план. Сподіваюся, ви теж. Обов'язково поцілуйте перед сном тих, кого любите", – звернулася співачка до шанувальників.

Такі щасливі! Каменських заворожила поцілунком з Потапом і ексклюзивним фото п'ятирічної давнини

Настя Каменських цілує Потапа як можна частіше (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники не змогли встояти перед повним ніжності і любові фото пари.

  • Яка гарна Настя
  • Котики
  • Чому такі солодкі?
  • Які ви щасливі
  • Сонечка
  • Супер пара
  • Я кайфую від вашої пари. Стільки щирості і любові
  • Найрозкішніша пара
  • Гарна пара
  • У мушкетера на капелюсі було перо, а у Потапа - Сонце

Скріншот коментарів

Крім того, Настя опублікувала архівне фото біля колодязя, "повторивши" знімок п'ятирічної давнини у тій же локації. На свіжому кадрі вона позує у строкатому платті, кокетливо оголивши одне плече і показавши, що під вбранням немає білизни.

Такі щасливі! Каменських заворожила поцілунком з Потапом і ексклюзивним фото п'ятирічної давнини

Настя Каменських засвітила стрункі ніжки і пікантно оголила плече (фото: instagram.com/kamenskux)

П'ять років тому співачка точно так же сиділа біля колодязя, але тоді не ній були укорочені джинси-"варенки" і світшот – вона пікантно оголила одне плече, скромно схрестила руки і умиротворено посміхається, дивлячись на наповнені водою відра поруч. "Тут відпочиває душа.", - зізналася вона.

Такі щасливі! Каменських заворожила поцілунком з Потапом і ексклюзивним фото п'ятирічної давнини

Настя Каменських показала фото з особистого архіву (фото: instagram.com/kamenskux)

Раніше Настя Каменських здивувала незвичайним і сміливим "трюком" в басейні.

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Автор: Lite

Теги Новини України Настя КаменськихПотап
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