"Моя надежда - завершить войну дипломатией". Что сказал сенатор Грэм об Украине перед смертью

"Есть формула для прекращения войны"

В ходе брифинга в Киеве Линдси Грэм заявил, что согласованный с Белым домом законопроект о новых жестких санкциях против России должен стать одним из ключевых инструментов давления на Кремль.

По словам сенатора, сочетание санкций, усиление украинского ПВО и экономического давления на страны, покупающие российские энергоносители, может вынудить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

"Я никогда не был настроен более оптимистично, чем сегодня, относительно того, что у нас есть формула для прекращения этой войны", - сказал он.

"Украинские дроны – самые передовые, чем у кого-либо на планете"

После посещения украинского предприятия SkyFall Грэм особо отметил развитие беспилотных технологий.

Он заявил, что отказ США от сотрудничества с Украиной в сфере дронов был бы "огромной ошибкой", а украинские разработки назвал самыми современными в мире.

"Было бы огромной ошибкой для Америки - не сотрудничать с Украиной в сфере беспилотников. Они готовы помочь нам, потому что мы были готовы стоять рядом с Украиной в ее тяжелейшие дни", - подчеркнул Грэм.

Сенатор также подчеркнул, что именно инновации помогли Украине компенсировать численное преимущество российской армии.

"Моя надежда – завершить войну дипломатией"

Несмотря на успехи Украины на поле боя, Грэм отмечал, что окончательно война должна завершиться по дипломатическому пути.

"Вы не собираетесь выиграть эту войну исключительно на поле боя. Однако Украина действительно оказывает большое давление на Россию. Моя надежда - положить конец этой войне с помощью дипломатии. И чем больше рычагов влияния мы имеем на Путина, тем лучше", - заявил сенатор.

Именно эти слова стали одними из последних публичных заявлений сенатора об Украине перед его смертью.