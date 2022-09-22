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Речь о триллионах. Ермак рассказал, во сколько российскому бюджету обойдется мобилизация

Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Мобилизация будет обходиться российскому бюджету минимум в 1,3 триллиона рублей ежегодно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

"Мобилизация будет стоить российскому бюджету минимум 1,3 триллиона рублей ежегодно. Дефицит растет, доходы падают благодаря санкциям. Безумие всегда обходится очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших", - написал руководитель ОП.

Мобилизация в России

Вчера

что засекреченный седьмой пункт указа главы Кремля Владимира Путина все же содержит информацию об объеме мобилизации в РФ. На военную службу могут призвать миллион россиян. Однако спикер российского президента Дмитрий Песков отрицает это.

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