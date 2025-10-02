ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Язык, миграция и дроны: ПАСЕ описала стратегию России против Европы

Украина, Четверг 02 октября 2025 12:56
UA EN RU
Язык, миграция и дроны: ПАСЕ описала стратегию России против Европы Фото: Россия переписывает правила войны (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Милан Лелич

Россия использует темы миграции и языка как оружие против Европы. Общий уровень российской угрозы для европейского континента растет.

Об этом говорится в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы "Россия: новые угрозы европейским демократиям", сообщает корреспондент РБК-Украина.

"В нынешней войне Россия переписала само понятие "оружия". Ассамблея уже признала использование Россией миграции как оружия и ее попытки дестабилизировать демократические общества путем эксплуатации или преувеличения мнимых проблем меньшинств и злоупотребления статусом русского языка. Эти атаки также подорвали экономическую устойчивость и усилили общественные расколы на всем континенте", - говорится в резолюции, которую ПАСЕ приняла единогласно.

Также в документе отмечено усиление российских гибридных атак на европейские страны, в частности из-за вторжения самолетов в воздушное пространство государств-членов Совета Европы и появление дронов вблизи критической инфраструктуры и военных объектов.

"Россия ответила на дипломатические усилия по прекращению ее полномасштабной агрессивной войны против Украины путем эскалации нападений", - подчеркивается в резолюции.

В связи с этим, ПАСЕ призывает "разработать немилитарные ответы на нарушения воздушного пространства и связанные угрозы - параллельно с адекватными военными ответами, когда это необходимо", а также защищать избирательные процессы от иностранного вмешательства и пропаганды, помогать странам, которые стали объектами таких атак и тому подобное.

"России следует противостоять, и в конце концов она должна быть побеждена", - заявил во время дебатов автор резолюции, депутат из Румынии Юлиан Булай.

Заметим, что вчера, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европа сейчас находится в самой сложной и опасной ситуации со времен Второй мировой войны.

По ее мнению, нынешние угрозы серьезнее, чем в период холодной войны.

Напомним, что на этой неделе в Копенгагене лидеры стран ЕС обсудят проекты, которые могут изменить архитектуру обороны континента.

А тем временем в Дании начались совместные маневры "Крылья обороны", где украинские военнослужащие вместе с датскими силами отрабатывают действия по отражению атак российских ударных беспилотников.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Оккупанты
Новости
Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии
Зеленский о переговорах с США: очень плодотворный диалог о дальнобойном оружии
Аналитика
Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным
Юрий Дощатов, Ростислав Шаправский Роксолана Пидласа: Мы должны убедить партнеров дать денег на зарплаты военным