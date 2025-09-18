Моуринью возглавит "Бенфику": что это значит для Трубина и Судакова

Известный португальский специалист Жозе Моуринью в ближайшее время официально станет главным тренером "Бенфики".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянского инсайдера Фабрицио Романо .

Дело ближайших часов

По существующей информации, соглашение будет рассчитано до июня 2027 года. Финансовые условия контракта не раскрываются, а формальности должны быть завершены в течение ближайших 24 часов.

Сам Моуринью уже подтвердил свое назначение. В интервью португальскому телевидению он кратко прокомментировал ситуацию:

"Кто сможет отказать "Бенфике"? Я не могу".

В более развернутом комментарии 62-летний тренер отметил, что принял предложение без колебаний:

"Когда мне предложили тренировать "Бенфику", я не раздумывал ни секунды. Это клуб, который имеет для меня особое значение".

Возвращение через 25 лет

Моуринью уже работал в "Бенфике" в 2000 году, но покинул клуб после 10 матчей. С тех пор он возглавлял "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм" и "Рому", выиграв 26 трофеев, включая две Лиги чемпионов.

Последним местом работы португальца был турецкий "Фенербахче", из которого он ушел после вылета из квалификации Лиги чемпионов. Интересно, что обидчиком турецкого гранда стала именно "Бенфика" (0:0, 0:1).

С украинцами - против "Челси"

"Бенфика" уволила главного тренера Бруну Лаже после сенсационного поражения от азербайджанского "Карабаха" (2:3) в первом туре основного этапа Лиги чемпионов.

В том матче в воротах команды все 90 минут провел украинский голкипер Анатолий Трубин. Еще один отечественный футболист - полузащитник Георгий Судаков отметился двумя ассистами.

Следующий матч в ЛЧ "орлы" проведут 30 сентября против лондонского "Челси".