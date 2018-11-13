"Реал" затвердить Соларі на посаді головного тренера

Фото: Сантьяго Соларі (realmadrid.com)

Контракт буде розрахований до 2020 року

Виконуючий обов'язки головного тренера "Реала" Сантьяго Соларі найближчим часом буде затверджений в статусі наставника команди. Про це стверджує Marca.

Повідомляється, що з фахівцем буде укладено контракт терміном до 2020 року.

У перших чотирьох матчах під керівництвом Соларі "королівський клуб" здобув чотири перемоги з різницею м'ячів 15-2. Це кращий результат клубу при новому наставнику з 1929 року.

Мадридський клуб розгромив "Мелілью" (4:0) в Кубку Іспанії, а також "Вікторію Пльзень" (5:0) в Лізі чемпіонів. Крім того, "Реал" обіграв "Вальядолід" (2:0) і "Сельту" (4:2) в чемпіонаті Іспанії.

Соларі виконує обов'язки головного тренера після звільнення Юлена Хулен Лопетегі в кінці жовтня. Згідно з правилами Ла Ліги, фахівець має право перебувати біля керма команди всього 15 днів (до 13 листопада).