Моуріньо має намір влітку відновити тренерську кар'єру

Португальський фахівець вже встиг відхилити близько чотирьох пропозицій по роботі

Колишній головний тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моурінью заявив, що збирається відновити кар'єру в червні 2019 року. Про це португалець розповів в інтерв'ю beIN Sports France.

Фахівець відзначив, що три з половиною місяці, які він провів без роботи, пішли на перезавантаження. Тепер 56-річний португалець готовий повернутися до роботи.

"Тренер - особлива професія, і мені подобається робота в щоденному режимі. Хочу повернутися до неї влітку, в червні, до початку наступного сезону.

Я знаю точно, що мені не потрібно, тому вже відхилив 3-4 пропозиції. Я знаю, що хочу. Маю на увазі не назву клубу, а його філософію, тип роботи. Сподіваюся, отримаю те, що хочу", - підкреслив Моурінью.

Останнім місцем роботи португальського фахівця був англійський "Манчестер Юнайтед", який він очолював з 2016 по 2018 рік. Після відставки Моурінью називався однієї з кандидатур на пост головного тренера мадридського "Реала".

Моурінью відомий по своїй роботі в "Порту", "Челсі", "Інтері" та "Реалі".

Нагадаємо, раніше Моуріньо розповів, що повернення до роботи в "Реал" або "Інтер" було б для нього великою честю.