ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Барселона" у серії пенальті здолала "Віве Кельце" та взяла гандбольну Лігу чемпіонів

Новость на русском →
Кельн, Понеділок 20 червня 2022 10:52
"Барселона" у серії пенальті здолала "Віве Кельце" та взяла гандбольну Лігу чемпіонів Фото: Гандбольна "Барселона" з трофеєм (twitter.com/ehfcl)
Автор: Антон Федорців

"Фінал чотирьох" Ліги чемпіонів із гандболу завершився тріумфом іспанської "Барселони", яка у вирішальному матчі здолала польський "Віве Кельце" в серії пенальті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Ліга чемпіонів, "Фінал чотирьох", фінал

"Барселона" – "Віве Кельце" – 32:32 (пенальті – 5:3)

Обидві команди йшли рівно впродовж усього поєдинку. Ані каталонці, ані поляки не могли відірватися від суперника на відстань більше трьох пунктів. Зрештою, після двох рівних таймів (14:13 і 14:15) гра перейшла в овертайм.

Але й там "Барселона" та "Віве Кельце" не відпустили один одного – 4:4. Отже, справа перейшла до післяматчевої лотереї. Вправнішими в ній виявилися "блаугранас", які реалізувать 5 спроб із п'яти. Натомість поляки двічі схибили.

Найрезультативнішим у складі переможців став вінгер Алейш Гомес (9 м'ячів). По 5 голів оформили два французи – лівий оборонець Тімоті Н'Гессан і правий бік Діка Мем.

Для "Барселони" здобутий трофей став другим поспіль і 11-м загалом в історії турніру. Каталонці залишаються рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю кубків.

Нагадаємо, що запорізький "Мотор" тимчасово виступатиме в чемпіонаті Німеччини.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонів
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу