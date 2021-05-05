Без мотивації. "Динамо" і "Маріуполь" розписали нульову нічию

Поєдинок, хоч і був домашнім для "Динамо", але проходив в Маріуполі. Все через те, що зустріч першого клубу проходила в Києві.

Сама по собі гра турнірної цінності для киян не мала - "біло-сині" ще в позаминулому турі гарантувало собі чемпіонство. А ось "Маріуполю" перемога допомогла б гарантувати збереження прописки в УПЛ на наступний сезон. Хоча і зараз маріупольці навряд чи зможуть опуститися на останнє місце - для цього, як мінімум, потрібні перемоги "Миная" над "Шахтарем" і "Ворсклою".

У підсумку перший тайм запам'ятався кількома напівмоментами з боку як "Динамо", так і "Маріуполя" і трьома жовтими картками в пасиві команд. А ось вже на старті другої половини трохи емоції пожвавилися після вилучення гравця "Динамо". Де Пе влетів в ноги гравця "Маріуполя", за що і отримав другу "жовту". Але особливо розклад в матчі чисельну перевагу маріупольців не змінило. "Динамо" як і раніше більше атакувало і контролювало м'яч, але відкрити рахунок жодна команда так і не змогла. В результаті безгольову нічия - 0:0.

Сьогодні в рамках 25-го туру зіграють:

"Дніпро-1" - "Зоря";

"Ворскла" - "Десна";

"Олександрія" - "Колос".

Завтра, 6 травня, зіграють: