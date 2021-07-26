На мосту Патона в Києві знову прорвало трубу

У понеділок, 26 липня, в Києві в черговий раз прорвало трубу на мосту імені Євгена Патона. З мосту струмує водоспад, який впадає в Дніпро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київ Оперативний .

В даний час в" Київводоканалі " не надали офіційних повідомлень.

Нагадаємо, що 11 липня у Києві на мосту Патона також стався прорив труби. Виявлене під час випробувань пошкодження тепломережі локалізували.

Крім того, 2 липня на цьому ж мосту стався прорив магістральної тепломережі. Пошкодження вдалося локалізувати.