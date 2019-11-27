Голик показав, як створювати сучасні школи з похмурих радянських коробок

Фото: Юрій Голик (з відкритих джерел)

Радник прем'єра розповів, яким має бути освітній простір

Освітній простір має бути сучасним, комфортним і енергоефективним. Досвідом реконструкції таких об'єктів поділився радник прем'єр-міністра Юрій Голик на своїй сторінці в Facebook.

За останні чотири роки в Дніпропетровській області, де Голик працював радником голови обладміністрації Валентина Резніченка, пройшла масштабна реконструкція шкіл.

Флешмоб 200 дней - 200 объектов, построенных нами. Школа в пгт Соленое. Эталон школы в стране. Реконструирована за 11 месяцев вместе с 4 га территории вокруг. В ней были делегации со всех областей. Про нее написаны куча статей. Но лучше один раз увидеть. Отчет о физически сделанном ОГА здорового человека - по ссылке: https://www.slideshare.net/ssuser03005f/1557-152944910 #Команда_Резниченко #Не_Ной_А_Строй Опубліковано Юрієм Голиком Вівторок, 26 листопада 2019 р.

За словами Голика, команді Резніченко доводилося мати справу з "типовими проектами будівництва 80-х років минулого століття". Наприклад, в селі Карпівка Широківського району, де зі старої сірої і похмурої будівлі школи створили сучасний освітній простір.

Школа в Карпівці Широківського району Дніпропетровської області. Ще одне сучасний освітній простір,... Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 21 листопада 2019 р.

"У внутрішньому дворику таких будівель шкіл ми завжди робимо маленькі парки. Парки замість розбитого асфальту і панорам для зйомок фільмів жахів тут раніше", - розповів Голик.

У вересні минулого року, коли ми були в Апостоловому в Школі #1, чия реконструкція тоді була в самому розпалі, під... Опубліковано Юрієм Голиком Четвер, 21 листопада 2019 р.

"Всі школи повинні бути красивими, зручними, сучасними і енергоефективними, а не сірими і убогими. Ми довели це багато десятків разів на конкретних прикладах", - зазначив Голик, надавши звіт про роботу команди Резніченка в 2015-2019 роках.

Флешмоб 200 днів - 200 об'єктів, побудованих нами. Покрив. Найяскравіший приклад що можна зробити з депресивного раніше... Опубліковано Юрієм Голиком Субота, 23 листопада 2019 р.

"Класні, сучасні, комфортні школи повинні бути по всій країні", - підкреслив радник прем'єр-міністра.

Раніше Юрій Голик розповів про амбіційній плані Кабміну побудувати 100 шкіл, 100 дитячих садків і 100 стадіонів по всій країні. За основу взято успішний досвід реалізації таких проектів у Дніпропетровській області.