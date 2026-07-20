На Москву массово летят дроны, в Подмосковье пылает нефтебаза (фото, видео)

Начиная с 02:53 мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает ПВО. Исходя из его слов, по состоянию на 04:05 противовоздушная оборона сбила уже якобы 58 беспилотников.

Причем в двух публикациях указывалось, что дроны просто сбиты, а не "на подлете к Москве". Это может говорить о том, что часть беспилотников могли долететь до самой столицы РФ.

К слову, некоторые российские СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили.

Ближе к 4 утра OSINT-паблики стали массово публиковать видео, на которых видно как минимум один очаг пожара. Предварительно, под ударом дронов оказалась нефтебаза в подмосковном Подольске.

Еще чуть позже появилась информация, что в городе не один, а целых два, а то и три очага возгорания. Одним из таких мест мог стать склад Wildberries. По крайней мере, судя по кадрам видео, там начали проводить эвакуацию персонала.

Власти информацию о последствиях пока никак не комментировали.

Обновлено в 04:40

OSINT-паблики уточняют, что, предварительно, в Подольске было атаковано сразу две базы Wildberries и одну нефтебазу.