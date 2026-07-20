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На Москву массово летят дроны, в Подмосковье пылает нефтебаза (фото, видео)

04:30 20.07.2026 Пн
2 мин
Что известно об атаке на Москву?
aimg Эдуард Ткач
Фото: власти ситуацию не комментировали (t.me/mchs_official)

В ночь на 20 июля и утром этого дня Москва и Подмосковье подверглись массовой атаке дронов. В регионе уже фиксируется несколько очагов возгорания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Начиная с 02:53 мэр Москвы Сергей Собянин стал активно писать, что в регионе работает ПВО. Исходя из его слов, по состоянию на 04:05 противовоздушная оборона сбила уже якобы 58 беспилотников.

Причем в двух публикациях указывалось, что дроны просто сбиты, а не "на подлете к Москве". Это может говорить о том, что часть беспилотников могли долететь до самой столицы РФ.

К слову, некоторые российские СМИ указывали, что в Московской области вводили ракетную опасность, но позже отменили.

Ближе к 4 утра OSINT-паблики стали массово публиковать видео, на которых видно как минимум один очаг пожара. Предварительно, под ударом дронов оказалась нефтебаза в подмосковном Подольске.

Еще чуть позже появилась информация, что в городе не один, а целых два, а то и три очага возгорания. Одним из таких мест мог стать склад Wildberries. По крайней мере, судя по кадрам видео, там начали проводить эвакуацию персонала.

Власти информацию о последствиях пока никак не комментировали.

Обновлено в 04:40

OSINT-паблики уточняют, что, предварительно, в Подольске было атаковано сразу две базы Wildberries и одну нефтебазу.

Другие атаки

Напомним, в ночь на 18 июля под удар дронов оказалась Тамбовская область России. Тогда после взрывов в Котовске возник пожар на складе Wildberries.

Позже СМИ отметили, российские телеканалы и онлайн-медиа практически не показали россиянам ударов ВСУ по Wildberries.

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