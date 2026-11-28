Собянин начал отчитываться о сбитых беспилотниках еще вечером 27 ноября. По состоянию на первую ночь он заявил уже о 48 уничтоженных дронах, летевших на Москву.

После каждого сообщения мэр прибавлял, что на местах падения обломков работают экстренные службы. О последствиях он не говорил.

Ограничения были введены в московских аэропортах Внуково и Домодедово. Кроме того, аэропорты ограничили работу в Калуге, Пензе, Саратове и Тамбове.

Об ограничениях в Шереметьево официально не сообщали. Однако издание "Осторожно, новости" со ссылкой на пассажира пишет, что оттуда так и не вылетел рейс SU6259 авиакомпании "Россия" во Владивосток.

Самолет должен был отправиться вечером 27 ноября. Спустя почти три часа ожидания в салоне командир объявил, что вылет откладывается на неопределенный срок, а работники авиакомпании не смогли объяснить причину.

Около полуночи пассажиров взорвали и пообещали отправить во Владивосток другим самолетом. Затем вылет перенесли на 10:00 утра.

Пассажиры также получили смс, что рейс выполнят с дополнительной посадкой. Однако вместо названия города в сообщении оставили пробел.