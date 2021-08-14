У Туреччині зазнав аварії пожежний літак: доля екіпажу невідома

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANews .

Авіакатастрофа сталася в горах в районі міста Кахраманмараш. На борту пожежного літака знаходилося семеро осіб, з них п'ять - іноземці. Їх доля поки невідома.

За даними агентства, літак Бе-200 був орендований Головним лісовим управлінням Туреччини у Росії. До місця падіння відправлені пошуково-рятувальні групи.