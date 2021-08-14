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У Туреччині зазнав аварії пожежний літак: доля екіпажу невідома

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Анкара, Субота 14 серпня 2021 15:48
У Туреччині зазнав аварії пожежний літак: доля екіпажу невідома Фото: в Туреччині розбився пожежний літак Бе-200 (twitter.com/DailySabah)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У суботу, 14 серпня, біля турецького міста Кахраманмараш розбився пожежний літак Бе-200. Доля семи членів екіпажу невідома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANews.

Авіакатастрофа сталася в горах в районі міста Кахраманмараш. На борту пожежного літака знаходилося семеро осіб, з них п'ять - іноземці. Їх доля поки невідома.

За даними агентства, літак Бе-200 був орендований Головним лісовим управлінням Туреччини у Росії. До місця падіння відправлені пошуково-рятувальні групи.

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Турция Пожежа Авиакатастрофа
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