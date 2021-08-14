У Туреччині зазнав аварії пожежний літак: доля екіпажу невідома
У суботу, 14 серпня, біля турецького міста Кахраманмараш розбився пожежний літак Бе-200. Доля семи членів екіпажу невідома.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANews.
Авіакатастрофа сталася в горах в районі міста Кахраманмараш. На борту пожежного літака знаходилося семеро осіб, з них п'ять - іноземці. Їх доля поки невідома.
За даними агентства, літак Бе-200 був орендований Головним лісовим управлінням Туреччини у Росії. До місця падіння відправлені пошуково-рятувальні групи.
#BREAKING The extinguishing plane that crashed in #Turkey , Kahramanmaras— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021
There are 7 personnel in the Be-200 type aircraft leased from #Russia. pic.twitter.com/7J9iYiWLqm
Footage of plane crashing into mountain#Russia #Turkey https://t.co/oCBA1nMldF pic.twitter.com/sXSU4YMb4k— Dailyaz (@dailyaz1) August 14, 2021