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В Москве сделали циничное заявление после удара по "Охматдету"

Фото: в Москве пояснили удар по "Охматдету"  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Москве заявили, что нанесли ракетный удар по городам Украины якобы в ответ на украинский обстрел объектов энергетики на России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского военного министерства.

"Утром в ответ на попытки нанесения ущерба объектам российской энергетики и экономики нанесен групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, цели удара достигнуты", - заявили в военном ведомстве.

Напомним, 8 июня Россия нанесла несколько ракетных ударов по Украине. Самым мощным был удар около 9:40. Было использовано 40 ракет разных типов. Сейчас известно о 21 погибшем и 68 пострадавших.

В частности, Россия  нанесла удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве, в результате чего погибли два человека. Под завалами могут находиться люди.

 

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна полностью ответить за все свои преступления. По его словам, очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом.

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