В Москве нашли мертвым бывшего топ-менеджера российской нефтекомпании

Внезапные смерти топ-менеджеров

В прошлом году в России внезапно скончался глава совета директоров "Лукойла" Владимир Некрасов. Предварительная причина смерти называли острую сердечную недостаточность.

В июле прошлого года в России внезапно скончался глава "ИКС Холдинга" Антон Черепенников, который сотрудничал с ФСБ и был внесен в санкционный список США.

В июне 2023 года стало известно о смерти Григория Клинишева, одного из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37.

Кроме того, 16 августа 2023 года сообщалось о гибели генерал-полковника Геннадия Жидко, командовавшего оккупационными силами в Украине в мае-июле 2022 года. Российские СМИ утверждают, что причиной его смерти стала "болезнь".

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