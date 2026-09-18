В Москве заявили об "одной из самых масштабных" за годы атаке украинских дронов

Сколько дронов летело на Москву

По словам Собянина, в период с 20:00 17 сентября до 07:00 утра 18 сентября в сторону Московского региона летело более 350 беспилотников.

Большинство целей якобы уничтожили еще на дальних подступах к городу. Еще 64 дрона, как говорит Собянин, сбили прямо на подлете в Москву.

Официальных данных о возможных разрушениях вследствие "падения обломков" сбитых беспилотников пока нет.

Тем временем накануне Служба безопасности Украины нанесла удары по военному аэродрому "Ростов-Центральный".

Президент Владимир Зеленский заявил, что удалось поразить самолет Ан-12, два Ан-26 и еще три вертолета.