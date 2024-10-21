В Москве идет масштабная чистка генералов-коррупционеров, - британская разведка

В Москве идут репрессии против генералов по обвинению в коррупции. Кроме министерства обороны, она затронула и другие силовые ведомства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Как отмечается в сводке, 7 октября 2024 года российские СМИ сообщили, что прокуратура выдвинула дополнительные обвинения против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, которому ранее были предъявлены обвинения в апреле 2024 года.

Первое из этих дел касается хищения 200 млн рублей (около 2 млн долларов) во время закупки двух судов для паромной переправы через Керченский пролив, которые впоследствии были повреждены во время войны. Второе - хищение 3 млрд рублей (около 200 млн долларов) из банка "Интеркоммерц" при покупке иностранной валюты.

По данным британской разведки, обвинения продолжают накапливаться против бывших высокопоставленных российских военных чиновников. Это происходит в рамках самого крупного преследования высокопоставленных чиновников ниже уровня исполнительной власти или правительства.

Российские СМИ также сообщают, что восемь чиновников, имеющих генеральские звания, были уволены из таких ведомств, как Следственный комитет, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Федеральная служба исполнения наказаний. Независимые российские СМИ предполагают, что это связано с предстоящими обвинениями в коррупции.

"Если это правда, это может быть потенциальным индикатором того, что репрессии против коррупции выходят за рамки их прежней узкой направленности на оборонный сектор", - отмечают в Минобороны Британии.