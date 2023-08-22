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В Москве и области раздались взрывы

Фото: в Москве и Подмосковье раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В столице Российской Федерации и в Московской области сегодня ночью, 22 августа, раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Звуки взрывов слышали в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье.

В сети опубликовали первые кадры последствий взрыва в столице РФ:

 

"В Красногорске после взрыва у жителей повылетали окна", - сообщают российские телеграммы-каналы.

 

Аэропорты Москвы прекратили работу

Также, в московских аэропортах Внуково и Домодедово объявлен режим "Ковер", они временно прекратили работу. Известно, что задерживается несколько самолетов на вылет и прилет.

Мэр Москвы отреагировал на взрывы в столице РФ

Сергей Собянин заявил, что Москву якобы атаковали ударные беспилотники. Сообщается о сбитии дронов в районе Красногорска и Частей.

"Хлопки" в Москве

В нескольких районах Москвы и Подмосковья было слышно взрывы ночью 18 августа. Очевидцы сообщали об атаке дронов. Звуки были слышны над Одинцовым, в Трехгорке и Красногорске. В частности, взрыв прогремел в квартале "Москва-Сити" в районе башен "Эволюция" и "Федерация".

Также, Минобороны РФ 21 августа заявило о якобы атаке беспилотников в Московской области.

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МоскваВзрыв