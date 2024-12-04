ua en ru
Ср, 04 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

"Авторитета" из окружения Януковича подозревают в вербовке заключенных на войну с Украиной

Среда 04 декабря 2024 17:02
UA EN RU
"Авторитета" из окружения Януковича подозревают в вербовке заключенных на войну с Украиной Иллюстративное фото: оккупанты вербуют заключенных на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Криминальный авторитет Армен Саркисян получил подозрение за вербовку заключенных на войну против Украины. Он входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как выяснили украинские правоохранители, Армен Саркисян скрывается на временно оккупированной части Донецкой области и сотрудничает с Федеральной службой безопасности РФ.

"Фигурант (известный как Армен Горловский) входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с мая 2014 года находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева", - уточнили в СБУ.

Известно, что после начала полномасштабной войны Саркисяну поручили создать новое формирование для войны против Украины. Боевая группировка, которую он возглавил, получила название "отдельный батальон спецназначения "АрБАТ". В нее вошли рецидивисты, которые были осуждены за убийства, разбой и другие преступления.

"Для вербовки заключенных российская спецслужба назначила Саркисяна так называемым "смотрящим" за тюрьмами на временно захваченной части территории Донбасса", - пишет СБУ.

Оккупанты из "АрБАТ" сначала воевали на Торецком направлении, а позже их перебросили в Курскую область для штурмов позиций украинских защитников.

Также Саркисян может использовать подконтрольные фирмы для приобретения тепловизоров, топлива и стройматериалов для своих солдат.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Осуществляются меры, чтобы найти и наказать Саркисяна.

Создание в РФ новой ЧВК

Напомним, еще в ноябре 2022 года Институт изучения войны писал о том, что Армену Саркисяну поручили создать новую ЧВК.

Таким образом в Москве хотели сдержать влияние основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, который на тот момент был еще жив.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Янукович Войска РФ Война в Украине
NEWS
Базовая пенсия и баллы за уплату взносов: обнародован проект масштабной пенсионной реформы
Базовая пенсия и баллы за уплату взносов: обнародован проект масштабной пенсионной реформы
DAILY
Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Начальник Сумской ОВА Владимир Артюх: Курская операция достигла своей цели