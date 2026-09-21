В Москве скрыли атаку дронов, чтобы не срывать явку на выборах, - ISW

20 сентября, в последний день голосования на выборах в Госдуму, власти Московской области не включали сирены воздушной тревоги и не рассылали SMS-предупреждений об угрозе атаки - хотя раньше делали это даже во время значительно меньших ударов.

В то же время, по наблюдениям аналитиков, власти все же прибегли к одной из типичных контрмер - ограничили мобильную связь , но без каких-либо официальных объяснений этого шага.

Жители Московской области жаловались в Telegram-канале губернатора Андрея Воробьева на отсутствие предупреждений - до того, как комментарии в канале закрыли.

По оценке ISW, российские власти, очевидно, поставили высокую явку избирателей выше безопасности населения - даже несмотря на то, что украинские войска атаковали стратегическую нефтяную и логистическую инфраструктуру, и принципиально не целили по избирательным участкам или другой электоральной инфраструктуре.