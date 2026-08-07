В Москве похоронили генерала РФ, погибшего при взрыве в ресторане

Официальные российские органы не сообщали подробности гибели генерала или обстоятельств инцидента. Известно лишь, что взрыв произошел в ресторане, где, по сообщениям СМИ, проходило мероприятие с участием представителей российского военного руководства.

Валерий Плохотнюк ранее возглавлял Оперативную группу российских войск в непризнанном Приднестровье – он командовал этой группировкой в 2011–2013 годах.

Позже генерал занимал должность начальника штаба 49 общевойсковой армии РФ. Подразделения этой армии участвовали в боевых действиях в Херсонском и Запорожском направлениях после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Также 5 августа состоялись похороны Даниила Передрия - зятя командующего Воздушно-космическими силами РФ Александра Чайко. Дочь генерала, по данным оппозиционных СМИ РФ, получила тяжелые ранения и сейчас находится в больнице.