В Москве с начала ноября проходят облавы на мужчин призывного возраста, - СМИ

Силовики РФ начали проводить "скрытую" мобилизацию в Москве. С начала ноября там проходят облавы на молодых людей призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российских активистов.

По словам очевидцев, людей забирают с работы, с улицы, возле метро, из дома и отвозят в военкомат. Россиян забирают из мест обучения и съемного жилья.

Россияне мужчинам заявляют, что даже если с собой нет паспорта или военкомат не по прописке, говорят, что "пропишут" в этом. Там пытаются призвать "одним днем" и отправить в воинские части.

Зафиксирован даже случай, когда военкомат использовал для облавы сайт объявлений Avito. По словам жителя Москвы Артема Казакова, он разместил объявление на платформе, после чего к нему под видом покупателей пришли сотрудники полиции и военкомата.

Они доставили его в отделение и оставили там ночью. В результате молодой человек сдался и ушел в армию.

Мобилизация в России

Как ранее уточняли в ГУР, россияне продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Сейчас ее темпы составляют более 20 тысяч человек в месяц. Кроме того, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что Россия пытается вербовать наемников в странах Центральной Азии для войны против Украины.

Кроме того, оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Напомним, ранее Юсов говорил, что Россия может запустить новую волну публичной мобилизации уже осенью. При этом в Кремле думают над тем, как повысить готовность населения "уходить на убой".

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