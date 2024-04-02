Движение "Талибан" было признано в России террористической организацией в 2003 году. Перед этим талибов признал террористами Совбез ООН.

В августе 2021 года талибы захватили власть в Афганистане, а через две недели президент США Джо Байден объявил о завершении вывода американских войск из этой страны.

В том же месяце Российская Федерация установила "рабочие контакты" с талибами. Террористы не раз посещали Москву. О них благосклонно высказывался российский диктатор Путин.

С тех пор "Талибан" систематически усиливает ограничения прав женщин. К примеру, женщинам по всей стране запретили посещать частные и государственные университеты, а также работать по многим профессиям.

Ни одно государство до сих пор не признало правительство талибов легитимным.

Американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщали, что через полтора года после вывода американских войск Афганистан стал координационным центром для "Исламского государства" (ИГИЛ).

В 2024 году разведка США предупреждала Москву о подготовке теракта на территории РФ именно афганским крылом ИГИЛ. После этого произошло недавнее нападение с массовыми жертвами в Подмосковье.

Как оказалось, подобную информацию об угрозе теракта от афганской ИГИЛ предоставлял России также Иран.

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