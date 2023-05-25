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В Москве горит здание Минобороны РФ (видео)

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Четверг 25 мая 2023 01:15
В Москве горит здание Минобороны РФ (видео) Фото: в Москве горит здание Минобороны РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сегодня ночью, 25 мая, в здании Министерства обороны РФ, которое расположено в Москве, возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"В здании Минобороны на Фрунзенской набережной произошел пожар на одном из балконов", - заявили представители экстренных служб. По данным росСМИ, на месте происшествия работают экстренные службы.

О причинах и последствиях пожара пока ничего не сообщается. Жители близлежащих домов сообщают, что после того, как дым от пожара в Минобороны РФ рассеялся, в воздухе остался странный едкий запах.

Опубликовано видео пожара в здании Минобороны РФ

Судя по видео, пожар вызвал серьезное задымление вокруг здания.

В России участились случаи пожаров на стратегических объектах

В последние месяцы во многих городах России, в том числе и в Москве, значительно участились случаи пожаров и взрывов на важных оборонных предприятиях, складах, а также в Научно-исследовательских центрах. Как правило, власти регионов в качестве причин называют "несчастные случаи", или "короткое замыкание".

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