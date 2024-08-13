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В Москве из-за страха ДРГ усилили меры безопасности

Вторник 13 августа 2024 21:25
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В Москве из-за страха ДРГ усилили меры безопасности Иллюстративное фото: в Москве боятся ДРГ, поэтому там ужесточили меры безопасности (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Московские власти, опасаясь деятельности диверсионных групп, усилили меры безопасности в столице Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российский Telegram-канал Baza.

В частности, сообщается, что в первом и втором спецполках, а также в Росгвардии сделаны ежедневные резервы из числа сотрудников. Также в Москве продолжается постоянный мониторинг угроз по поводу вероятных проникновений диверсионных групп в город и область.

Как заявляют источники Baza, полицейские предупреждены о возможных попытках завладеть их оружием.

"Теперь по распоряжению руководства спецполка новых сотрудников можно ставить на дежурство только вместе с опытными. Также сотрудники спецполка с автоматами дежурят вместе с экипажами сотрудников ДПС. Усилена охрана территории в центре и вокруг Кремля", - пишет Baza.

Кроме этого, дополнительно сотрудники спецполка и ОМОНа ежедневно сидят в резерве, на своей базе, на случай необходимости выезда и быстрого реагирования.

Операция в Курской области

На прошлой неделе в Курской области началась операция Вооруженных Сил Украины. Действия украинских военных официально подтвердил президент Владимир Зеленский в понедельник, 12 августа.

Позже россияне сообщили, что потеряли контроль над 28 населенными пунктами региона. Однако проект DeepState подсчитал, что Россия уже не контролирует 44 населенных пункта Курской области.

А уже сегодня главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина сумела взять под контроль 74 населенных пункта Курской области.

Более подробно о событиях в Курской области – в материале РБК-Украина.

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