В Москве беспилотники возле Кремля вызвали панику у силовиков: в сети раскрыли детали

В сети отмечают, что вчера, 7 августа, днем на улице жители Москвы начали замечать неподалеку от Кремля дроны, а также неизвестных людей на крышах.

По неподтвержденной информации, когда беспилотниками начали интересоваться силовики, то выяснилось, что они якобы принадлежат Федеральной службе охраны.

"На место срочно начала съезжать полиция, спецслужбы. Выяснилось, что на крышах находятся сотрудники ФСО, которые, как они заявили, проводят обучение. По основной версии, ФСО теперь будет следить за президентским кортежем с воздуха", - сказано в сообщении Telegram-канала.

Атака беспилотников на Кремль

Напомним, 3 мая по Кремлю ударили неизвестными беспилотниками. Это вызвало сильную панику у россиян. Они начали обвинять Украину.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отмечал, что такой инцидент свидетельствует о внутрироссийском противостоянии.