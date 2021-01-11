У Москві проходить тристороння зустріч по Карабаху. Алієв та Пашинян не потисли руки

У Москві сьогодні, 11 січня, почалася тристороння зустріч лідерів Росії, Азербайджану та Вірменії. Володимир Путін, Ільхам Алієв та Нікол Пашинян за закритими дверима обговорюють врегулювання в Нагірному Карабасі.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС".

На початку зустрічі лідери привіталися одне з одним, а Путін зробив вступну промову. На відео, яке поширили в соцмережах, видно, що президент Азербайджану та прем'єр Вірменії не подали одне одному руку.

Про що будуть говорити

Як зазначив Путін, сьогодні планується обговорити наступні кроки на ключових напрямках врегулювання ситуації в Карабасі. Це питання, пов'язані з діяльністю російських миротворців, уточнення ліній розмежування та рішення гуманітарних проблем.

Також хочуть поговорити про реалізацію тристоронніх домовленостей щодо врегулювання в регіоні, які були підписані 10 листопада 2020 року, та повернення біженців в Нагірний Карабах.

Нагадаємо, минулої осені сталося загострення конфлікту між Вірменією та Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Азербайджанські військові перейшли у наступ, щоб повернути окуповані Вірменією територією

В ході бойових дій Азербайджан повернув під свій контроль більшість окупованих територій, тому Вірменія була змушена погодитися на перемир'я. Угода про завершення війни була підписана в Москві лідерами Росії, Азербайджану та Вірменії.

Як писало РБК-Україна, угода про перемир'я в Карабасі передбачала введення російських миротворців в регіон. Однак до миротворчого центру входить не тільки Росія, але й Туреччина.