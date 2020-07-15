У Москві та Петербурзі протестували проти змін до Конституції, більше 100 затриманих

У Москві і Санкт-Петербурзі влаштували вуличні акції проти змін до Конституції Росії, які зокрема обнуляють президентські терміни Володимира Путіна. Поліція затримала понад 100 протестувальників.

Про це повідомляє Telegram-канал Avtozak LIVE.

Під час акцій збирали підписи з вимогою скасувати внесені поправки.

У Москві протестувальники вийшли на Пушкінську площу. У колоні рухаються близько тисячі осіб. Присутні скандували "Геть царя" і "Путін нас не цар"На вулицях з'явилося багато силовиків у захисної амуніції.

Колону супроводжують машини ДПС і просять протестувальників залишити проїжджу частину. Кілька людей лягли на проїзну частину, перекривши рух.

Приблизно о 21:00 в Москві почалися затримання учасників акції. За даними "ОВС-Інфо", затримано 142 людини.

У МВС РФ повідомили про 132 затриманих.

У Петербурзі акція пройшла без затримань. Свої підписи проти поправок залишили, за даними видання, більше трьох тисяч чоловік, повідомляє Telegram-канал "Північно-Захід. МБХ медіа".

Фото: акція проти зміни Конституції РФ у Москві (https://t.me/avtozaklive)

Нагадаємо, голосування за поправки до конституції РФ тривало з 25 червня до вечора 1 липня. "За" висловилися майже 78% росіян.

Володимир Путін підписав указ про публікацію конституції країни з внесеними поправками.

Зазначимо, головним пунктом поправок до конституції Росії стало обнулення президентських термінів Володимира Путіна.