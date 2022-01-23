У Москві спростували плани привести до влади в Україні проросійського політика
Міністерство закордонних справ РФ відповіло на заяву МЗС Великобританії про те, що в плани Кремля входить привести до влади в Україні проросійського політика. У Москві назвали це "нісенітницею".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС РФ.
"Поширена МЗС Британії дезінформація - ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англосаксами займаються ескалацією напруженості навколо України", - йдеться в повідомленні.
У Москві також закликали МЗС Британії "припинити провокаційну діяльність, перестати поширювати нісенітницю і сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма".
Нагадаємо, раніше у Міністерстві закордонних справ Британії заявили про плани РФ після вторгнення в Україну привести проросійського політика до влади.
За словами міністра закордонних справ Британії Ліз Трасс, "оприлюднена інформація проливає світло на масштаб російських дій, покликаних підірвати Україну".