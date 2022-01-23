В Москве опровергли планы привести к власти в Украине пророссийского политика
Министерство иностранных дел РФ ответило на заявление МИД Великобритании о том, что в планы Кремля входит привести к власти в Украине пророссийского политика. В Москве назвали это "чушью".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ.
"Распространенная МИД Британии дезинформация - еще одно свидетельство того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины", - говорится в сообщении.
В Москве также призывали МИД Британии "прекратить провокационную деятельность, перестать распространять чушь и сконцентрироваться на изучении истории татаро-монгольского ига".
Напомним, ранее в Министерстве иностранных дел Британии заявили о планах РФ после вторжения в Украину привести пророссийского политика к власти.
По словам министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, "обнародованная информация проливает свет на масштаб российских действий, призванных подорвать Украину".