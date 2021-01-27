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Російські силовики прийшли з обшуками в квартиру Навального

Москва, Середа 27 січня 2021 15:18
Російські силовики прийшли з обшуками в квартиру Навального
Фото: Олексій Навальний (twitter.com VladlenLos)
Автор: Дмитро Левицький

До квартири арештованого російського опозиціонера Олексія Навального у Москві прийшли з обшуками. Силовики у масках ламають двері, щоб увійти у квартиру.

Про це заявив директор Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Іван Жданов на сторінці у Twitter.

Як розповів Жданов, у квартирі в цей момент перебуває брат опозиціонера - Олег Навальний.

"У Мар'їно у квартиру Олексія Навального прийшли з обшуком. Багато "важких" в масках. Почали ламати двері. У квартирі перебуває Олег Навальний. В рамках якої справи та на якій підставі ми не знаємо", - сказав він.

Нагадаємо, Навального арештували після повернення з Німеччини. Опозиціонер повернувся в Росію після тривалого лікування в німецькій клініці "Шаріте" від наслідків отруєння бойовою отрутою. У причетності до отруєння Навального підозрюють спецслужби РФ.

Як писало РБК-Україна, Навальному загрожує понад два роки колонії. Судове засідання щодо справи Навального має відбутися 2 лютого.

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Новини України В світі Російська ФедераціяМоскваНавальныйобшуксиловики

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