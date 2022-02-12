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Кулеба підтвердив виключення SWIFT з санкцій проти РФ: цей пакет все одно потужна бомба

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Субота 12 лютого 2022 23:37
Кулеба підтвердив виключення SWIFT з санкцій проти РФ: цей пакет все одно потужна бомба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (фото: Віталій Носач / РБК Украина)
Автор: Анна Полисученко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за останні місяці він отримував інформацію про найрізноманітніші сценарії розвитку подій у зв'язку з агресією РФ. За його словами, поки жоден з них не збувся.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТСН.

"Ми знаємо декілька речей. Перше: зараз позиція України є найсильнішою, починаючи з 2014 року. З економічної точки зору, з дипломатичної та військової. Друге: ми знаємо, що саме завдяки нашій ініціативі та роботі партнери в Європейському Союзі, Сполучених Штатах завершили формування санкційного пакету. І це будуть дуже болючі санкції для Російської Федерації. Повірте, вони завдадуть непоправної шкоди російській економіці. І це також фактор стримування. І третій елемент: запевняю вас, що Україна готова до будь-якого сценарію розвитку подій. Це не перебільшення, це висновок, який я можу зробити на основі даних, які є у моєму розпорядженні", - йдеться в повідомленні.

Також глава МЗС України підтвердив, що відключення Росії від SWIFT не входить в пакет санкцій США і ЄС. Але і без цього заходу, на думку Дмитра Кулеби, цей пакет є серйозним інструментом впливу.

"SWIFT на сьогоднішній день не є частиною санкційного пакету, але це не результат тиску Росії. Це - результат внутрішніх процесів в ЄС. Деякі країни не готові поступитися власними інтересами. Але треба розуміти, якби в цьому пакеті був SWIFT, то це була б атомна бомба, але і без SWIFT цей пакет залишається потужною бомбою", - додав він.

Раніше ми писали, що Кулеба пояснив, чому Україна ніколи не піде на прямий діалог з "Л/ДНР".

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МЗС Дмитро Кулеба
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