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Столтенберг вирішив скликати засідання Ради Росія-НАТО на початку січня, - агентство Anadolu

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Неділя 26 грудня 2021 09:20
Столтенберг вирішив скликати засідання Ради Росія-НАТО на початку січня, - агентство Anadolu Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прийняв рішення організувати 12 січня 2022 року засідання Ради Росія-НАТО. Він прийняв подібне рішення в якості голови Ради Росія-НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство Anadolu.

"Ми контактуємо з Росією з даного питання", - сказало джерело агентства.

За даними агентства, цей же день в Брюсселі пройде засідання начальників генштабів країн-учасниць НАТО.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс ніколи не піде на компроміси з Росією про право України "вибирати свій шлях" і вступити в блок. Він також підкреслив, що Москва продовжує зберігати велике військове угруповання на українському кордоні.

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