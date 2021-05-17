У Москві на акції проти закону про просвітницьку діяльність затримали студентів

Затримання почалися після конфлікту з провокатором в костюмі Чебурашки, який вже був помічений 1 травня на Пушкінській площі у Москві. "Чебурашка" також був затриманий.

В акції брали участь кілька сотень людей. "МБХ медіа" оцінив число учасників в приблизно 150. На заході, серед інших, виступили академік РАН Борис Кашин, доцент МДУ Михайло Лобанов і науковий журналіст Григорій Тарасевич.

Резонансний законопроект про державне регулювання просвітницької діяльності був ініційований восени 2020 року, в березні він був прийнятий і набуде чинності з 1 червня.

Прийняті поправки до закону про освіту викликали шквал критики в науково-просвітницькому середовищі РФ. Автори законопроекту стверджують, що він спрямований проти "пропагандистських заходів антиросійських сил" у шкільному та студентському середовищі. Вчені і просвітителі побоюються, що їхню роботу намагаються піддати цензурі і заборонити.