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На акціях за Навального в Росії вже затримали понад 1000 осіб

Росія, Субота 23 січня 2021 15:27
На акціях за Навального в Росії вже затримали понад 1000 осіб
Фото: затримання в Росії (t.me_fontankaspb)
Автор: Дмитро Левицький

Кількість затриманих на акціях на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального в Росії перевищила 1000. Найбільше затриманих у Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це свідчать дані ОВД-Инфо.

У столиці Росії в ході акцій протесту силовики вже затримали щонайменше 300 мітингувальників, в Пітері - 162. Також багато затриманих у Новосибірську (90), Красноярську (46), Владивостоку (35), Хабаровську (28), Комсомольську-на-Амурі (23) та Уфі (22). Затримані є й в інших містах Росії, які сьогодні протестують.

Нагадаємо, сьогодні багато російських міст вийшли на акції протесту через арешт російського опозиціонера Олексія Навального, після його повернення з Німеччини. Навальний декілька місяців перебував у Берліні, де лікувався від отруєння "Новічком". Причетними до отруєння опозиціонера вважають російські спецслужби.

Як писало РБК-Україна, в Москві протестувальники вирушили на Червону площу. Учасники протесту кидають в силовиків сніжки, фаєри та пляшки з водою, у відповідь вони намагаються відтіснити мітингарів. Є інформація про постраждалих.

Крім того, російські силовики затримали дружину Навального - Юлію. Вона опублікувала в соцмережі фотографію з автозаку.

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