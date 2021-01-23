На акціях за Навального в Росії вже затримали понад 1000 осіб

Фото: затримання в Росії (t.me_fontankaspb)

Кількість затриманих на акціях на підтримку арештованого опозиціонера Олексія Навального в Росії перевищила 1000. Найбільше затриманих у Москві та Санкт-Петербурзі.

Про це свідчать дані ОВД-Инфо.

У столиці Росії в ході акцій протесту силовики вже затримали щонайменше 300 мітингувальників, в Пітері - 162. Також багато затриманих у Новосибірську (90), Красноярську (46), Владивостоку (35), Хабаровську (28), Комсомольську-на-Амурі (23) та Уфі (22). Затримані є й в інших містах Росії, які сьогодні протестують.

К началу акции в Москве на Пушкинской площади уже во всю идут жесткие задержания #москва pic.twitter.com/8GSHenEoQN — Алексей Кириленко (@Kirilenko_a) January 23, 2021

Нагадаємо, сьогодні багато російських міст вийшли на акції протесту через арешт російського опозиціонера Олексія Навального, після його повернення з Німеччини. Навальний декілька місяців перебував у Берліні, де лікувався від отруєння "Новічком". Причетними до отруєння опозиціонера вважають російські спецслужби.

Як писало РБК-Україна, в Москві протестувальники вирушили на Червону площу. Учасники протесту кидають в силовиків сніжки, фаєри та пляшки з водою, у відповідь вони намагаються відтіснити мітингарів. Є інформація про постраждалих.

Крім того, російські силовики затримали дружину Навального - Юлію. Вона опублікувала в соцмережі фотографію з автозаку.