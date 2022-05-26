Москва в питанні закінчення війни не готова дати шанс дипломатії, - глава МЗС Австрії

Росія прагне домогтися успіху на полі бою і не готова сідати за стіл переговорів. Про це заявив Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt .

Він також вважає, що в дипломатичне врегулювання війни Росії проти України не проглядається через небажання країни-агресора.

"На цьому етапі Росія прагне домогтися успіху на полі бою і створити нові реалії військовими засобами, особливо на півдні й сході України. Я дуже сумніваюся, що зараз Москва готова дати дипломатії серйозний шанс", - зазначив глава МЗС Австрії.

За його словами, що війна повинна закінчитися і Росія повинна відновити територіальну цілісність України. Шалленберг також підкреслив, що тільки Україна повинна вирішувати, за яких обставин і як вести переговори з РФ.