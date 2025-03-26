ua en ru
Ср, 26 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Москва ставит дополнительные условия для перемирия в Черном море, - Зеленский

Среда 26 марта 2025 21:30
UA EN RU
Москва ставит дополнительные условия для перемирия в Черном море, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Россия пытается добавить свои условия в договоренность о перемирии на Черном море. Однако тишину на море должны обеспечить США.

Как передает РБК-Украина, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Зеленский напомнил, что на днях делегации Украины и Соединенных Штатов обсуждали режимы прекращения войны по энергетике и в Черном море. Команды пришли к согласию, остаются вопросы технического характера, мониторинг прежде всего.

Однако Россия, по словам президента, не спешит соглашаться на перемирие в Черном море, а придумывает новые условия.

"По Черному морю ситуация более сложная. Москва пытается вписать какие-то дополнительные условия в договоренность, которая не содержит предпосылок", - подчеркнул Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина ожидает от США, что американская сторона обеспечит безусловный характер тишины на море.

Переговоры в Саудовской Аравии о перемирии

Напомним, на днях в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США, а также США и России. Вашингтон заявил, что достиг договоренностей с обеими сторонами по обеспечению безопасности судоходства в Черном море.

В Украине подтвердили, что в Саудовской Аравии обсуждали безопасность судоходства в Черном море, а также безопасность портов. По словам министра обороны Рустема Умерова, на встрече также шла речь о ключевых вопросах в энергетической сфере.

При этом в Москве после переговоров опубликовали собственное заявление. В нем говорится, что положения о безопасности в Черном море и восстановление российского экспорта сельхозпродукции начнут действовать после снятия санкций с российских производителей и экспортеров продовольствия.

Позже Зеленский обвинил Россию в манипуляциях и лжи относительно перемирия на Черном море и в энергетическом секторе. По словам президента, Украина готова работать максимально быстро и абсолютно прозрачно для завершения войны. Однако россияне уже в день переговоров в Саудовской Аравии по достижению перемирия начали манипулировать фактами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Перемирие России и Украины
NEWS
Зеленский о ночной атаке РФ: Москва не собирается идти на настоящий мир
Зеленский о ночной атаке РФ: Москва не собирается идти на настоящий мир
DAILY
Что даст Путину пауза на удары по энергетике и есть ли плюсы для Украины
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Что даст Путину пауза на удары по энергетике и есть ли плюсы для Украины