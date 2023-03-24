Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию

Экономические санкции в отношении России работают, но эффект от них, особенно в прошлом году, был меньше, чем предполагалось. Падение ВВП составило 2,1% против ожидаемых 3,5%, инфляция – около 12%, при том, что в июне центробанк прогнозировал 14-17%.

Но экономика страны-агрессора все же понесла потери – золотовалютные резервы сократился почти на 8% и вышли на уровень 574,2 долларов, хотя частично адаптировалась к потере рынков. Были налажены маршруты параллельного импорта и найдены обходные пути для экспорта, ограниченного санкциями.

Кроме того, России пока удается даже увеличивать экспорт в страны, которые не ввели санкции. Растут поставки российских товаров в Турцию, Китай, Индию, Казахстан и Беларусь.

Для увеличения экспорта РФ приходится снижать стоимость товаров, прежде всего речь о нефти. В прошлом году дисконт на нефть для Китая доходил до 30%, а объем продаж вырос на 8% по сравнению с предыдущим годом – до 86,25 млн тонн. Поставки газа в КНР в 2022 году увеличились в полтора раза – до 15,5 млрд кубометров.

Отгружаемая в марте нефть марки Urals сейчас торгуется с дисконтом около 13 долларов по отношению к ICE Brent, при том, что еще два месяца назад скидка была на уровне 7 долларов.

Курс на Китай и Индию

Многие ожидали серьезный удар по России после введения странами ЕС и G7 нефтяных санкций в декабре прошлого года, а затем и ограничений на нефтепродукты с февраля текущего.

И в феврале после введения полного пакета нефтяных санкций (с учетом нефтепродуктов) у России резко снизились доходы от экспорта нефти. Объемы продаж упали не существенно, а вот выручка сократилась на 40% по сравнению с февралем 2021 года. Это было следствием введения потолка на цену нефти в 60 долларов за баррель. Средняя цена, как сообщал Bloomberg, была в районе 52 долларов.

Покупку российской нефти в феврале сократили не только страны Европы, но и главные партнеры – Турция и Китай. В России даже заявили, что с марта намерены снизить добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки. Это хотели сделать, чтобы удержать на нее цену. Правда, подтверждения, что сокращение уже действует в установленных объемах, пока нет.

Эксперты допускают, что сейчас тенденция может измениться. За неполный март уже отмечен рост экспорта российской нефти, прежде всего в Китай. К такому заключению пришли специалисты Института Черноморских стратегических исследований (ИЧСИ).

По их данным, с 1 по 20 марта экспорт сырой нефти в страны ЕС и другие страны, которые ввели ограничения, составлял около 476,5 тыс тонн, это вдвое меньше, чем за февраль. Весь объем был доставлен на рейдовую перевалку в Лаконском заливе (Греция). Исходя из этого, эксперты делают предположение, что экспорт нефти в ЕС действительно будет сокращаться.

А вот с 1 по 15 марта объем экспорта российской сырой нефти через порты Черного моря составил 3,13 млн тонн.

"Это абсолютный рекорд – рост на 41,8% или на 783,3 тыс тонны по отношению к февралю 2023 года. Это произошло за счет резкого увеличения экспорта в Китай. Если в феврале 2023 года Китай импортировал 159,2 тыс тонны "черноморской" нефти, то за 15 дней марта – 806,8 тыс тонн. А за предыдущие 11 месяцев наибольший объем в месяц составлял всего 309,2 тыс тонн", – заявил в комментарии РБК-Украина руководитель мониторинговой группы ИЧСИ Андрей Клименко.

По данным института, в 2-3 раза увеличился и экспорт российской нефти в Малайзию и Сингапур.

"То есть экспорт в страны ЕС+ исчезает, а экспорт в другие страны уже не просто компенсирует его, а может и значительно превысить прежние общие показатели только за счет "азиатского" направления", – отметил Клименко.

Россия поставляла в Китай порядка 30% от общего экспорта нефти. В 2021 году КНР купила в РФ 70,1 млн тонн нефти, страны ЕС – 47 млн тонн, США – 7,4 млн тонн. В 2022 году поставки нефти в Китай увеличились до 86,25 млн тонн.

Исходя из данных Главного таможенного управления Китая, отмечает аналитик энергетических рынков Максим Белявский, очевидно, что поставки российской нефти в Китай всеми путями в январе-феврале выросли на 24% – до 15,7 млн тонн. За этот период выросла и таможенная стоимость российской нефти на 9,2% – до 8,5 млрд долларов.

Белявский отмечает, что за первую половину марта страна-агрессор увеличила экспорт нефти на 9% по сравнению с показателями полного периода предыдущего месяца. "По всей вероятности, по итогам марта объемы отгрузки через морские порты увеличатся на 20% – до почти 10 млн тонн. При этом около половины объемов будут ориентирована на рынок Индии", – отметил эксперт.

Индии стало выгоднее покупать российскую нефть после изменения с марта агентством Argus (ведущее независимое ценовое агентство) котировок для российской нефти Urals. Если раньше использовалась котировки как в Европе (условия CIF – право собственности переходит покупателю в порту погрузки), то сейчас применяются условия DAP (доставка до места назначения). Таким образом, отмечает Белявский, стоимость логистики, которая включается в стоимость нефти, увеличивается, и может включать плечо доставки не только по морю, но и по суше.

Для такой большой страны, как Индия, плечо доставки по суше может устанавливаться до тысячи километров. "Новые котировки выгодны и Москве, и Дели. Играя со стоимостью логистики, можно занижать стоимость, собственно, нефти и тем самым обходить санкции, в частности, не превышать установленный ценовой потолок", – отметил Белявский.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко тоже отмечает рост экспорта российской нефти в Азию. По его подсчетам, с начала 2023 года Китай увеличил закупку нефти в РФ почти до 2 млн баррелей (1 барр=136,4 кг) в сутки или почти на 30%. В то же время поставки нефти в Индию выросли более чем в 8 раз.

"Однако само по себе это не означает нарушения санкций. Прежде всего, следует отметить, что во-первых, ни Индия, ни Китай не применяли эмбарго по отношению к российской нефти, а во-вторых, они покупают нефть по цене значительно ниже установленного G7 и ЕС прайс-кэпа в 60 долларов/баррель", – отмечает Омельченко.

Покупатели российской нефти увеличивают закупки именно из-за того, что она продается со значительной скидкой под влиянием санкций. "Впоследствии импортеры российской нефти перерабатывают ее и полученные нефтепродукты поставляют на мировые рынки, в том числе и в Европу, получая при этом очень хорошие прибыли. Ничего кроме бизнеса", – говорит Омельченко. Но эта схема является легальной, поскольку нефтепродукты производимые из российской нефти в третьих странах, уже не считаются российскими, отметил он.

При этом информация от нефтяного агентства Argus об увеличении цены реализации нефти в марте вызывает обеспокоенность, отметил Омельченко. "Но этот рост цены может быть вызван перепродажей трейдерами с большей маржой, поэтому в действительности не факт, что российский бюджет стал получать больше денег", – предположил эксперт.

Снизить цену и усилить контроль

Пока ограничение цены на российскую нефть остается на уровне 60 долларов за баррель. Пересмотреть размер "потолка" планировали в середине марта. Однако когда это будет сделано – до сих пор не ясно. Граничная цена может меняться каждые два месяца и должна быть на 5% ниже среднерыночной. Сейчас Латвия, Литва и Польша предлагаю установить ее на уровне 51,45 долларов за баррель.

Пока G7 не заинтересована в пересмотре цены. Возможно, переговоры между Еврокомиссией и G7 будут продолжены после саммита лидеров ЕС, который проходит в Брюсселе 23-24 марта. На этом фоне принятие предложения Украины снизить потолок цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель, выглядит нереальным.

Пока нефтяные санкции действуют, говорит Омельченко, в первом квартале 2023 года, как и прогнозируется, дефицит госбюджета РФ превысит установленный годовой показатель в 3,2 трлн рублей.

Но Украине, считает представитель Центра Разумкова, следует поднять перед ЕС и другими союзниками вопрос о снижении прайс-кэпа на российскую нефть до 50 долларов/баррель и разработать механизм санкций по реализации на международных рынках нефтепродуктов, производимых в третьих странах из российской нефти. Но это, считает эксперт, будет сделать нелегко из-за технических проблем и опасений многих западных политиков, что такие меры приведут к снижению предложения и увеличению цены топлива на АЗС, а это негативно повлияет на их политические перспективы.