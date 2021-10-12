Гармаш пояснив, чому Україна в ТКГ не розглядає "мирний план" від ОРДЛО

Українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі не розглядає так званий "мирний план" від представників окупаційної влади, оскільки його має подати Росія. А бойовики взагалі не є стороною переговорного процесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook представника Донецька в українській делегації в політичній підгрупі в ТКГ Сергія Гармаша.

За його словами, майже рік тому політичній підгрупі доручили розробити План дій з врегулювання конфлікту в повній відповідності з мінськими угодами.

"Україна подала свої письмові пропозиції, а Росія досі не зробила цього. Москва лише обмежилася позицією, що в цілому підтримує "відповідні мінським угодам підходи", запропоновані ОРДЛО. Тобто, не представила свої письмові пропозиції, а по-панськи дала оцінку пропозиціям своїх маріонеток", - зазначив Гармаш.

Він підкреслив, що оскільки переговори ведуться між Україною і Росією за посередництва ОБСЄ, то українська сторона вже майже рік просить Росію, щоб вона хоча б просто переслала від себе той план.

"Москва наш план не приймає, але і свого не пропонує. Глухий кут", - додав Гармаш.