Москва начнет пополнять резервы на фоне потока нефтедолларов, - Bloomberg

Россия, вероятно, возобновит покупку иностранной валюты для своих резервов уже в этом месяце, поскольку рост доходов от нефти стабилизирует государственные финансы, несмотря на усилия США и Европы по сокращению доходов Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg .

По данным Bloomberg Economics, поскольку доходы от энергоресурсов в настоящее время близки к превышению целевого уровня, закупки возможны уже в мае. По оценкам Bloomberg Economics, первоначальные объемы могут составить эквивалент около 200 млн долларов в юанях в месяц. Китайская валюта является основным активом, который Россия все еще может использовать для проведения транзакций для своего фонда благосостояния в размере 154 млрд долларов из-за санкций.

Объявление Минфина ожидается на этой неделе. Он уже сокращал продажи юаней, используемых для покрытия дефицита бюджета, в течение последних двух месяцев и сократил общий объем продаж за апрель почти вдвое по сравнению с показателем за февраль.

Поскольку закупки были остановлены в конце января 2022 года, а затем программа была приостановлена после вторжения в Украину, Министерство финансов РФ в этом году продавало иностранную валюту только в рамках обновленного бюджетного механизма. Россия получает около трети доходов своего бюджета от нефтегазовой отрасли.

"Объемы покупок иностранной валюты изначально будут небольшими, но весьма символичными, поскольку они покажут, что страна вместо того, чтобы проедать резервы, их наращивает", Александр Исаков, экономист по России.

Поворот сейчас подчеркнет способность России поддерживать приток нефтедолларов перед лицом санкций и ценового потолка, установленного для покупателей странами "Большой семерки" и их партнерами в Европейском Союзе. Несмотря на напряженность из-за военных расходов и по-прежнему беспрецедентный дефицит, бюджет идет на поправку, отчасти благодаря изменениям в способе расчета правительством некоторых налогов на нефть.

Базовая цена, используемая в расчетах налога на добычу нефти и налога на прибыль для производителей нефти, рассчитывается с учетом дисконта флагманской нефти марки Urals к международному эталону Brent, который установлен на уровне 34 доллара за баррель в апреле, а затем постепенно сужается до 25 долларов с июля.

Хотя ценовой потолок снизил российской нефти, Москве удалось справиться с этим, введя скидку на нефть марки Urals по сравнению с нефтью марки Brent и заставив производителей платить больше налогов.

В первом квартале отчисления от нефти и газа в российский бюджет сократились на 45% по сравнению с прошлым годом до 1,64 трлн рублей. Дефицит бюджета на конец апреля уже намного превышает годовой целевой показатель Министерства финансов на 2023 год.

Перспективы меняются в результате роста экспортных цен на российскую нефть и изменений в налоговой формуле, которые, как ожидает Министерство финансов, принесут около 600 млрд рублей дополнительных доходов в бюджет.

Прогнозы цен на нефть марки Urals, подготовленные финансовой группой БКС, показывают, что Россия может начать покупать нефть самое раннее в третьем квартале.