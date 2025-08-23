RU

Москва, Питер и не только. Масштабная атака дронов парализовала аэропорты в РФ

Фото: в питерском аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 23 августа, ряд российских аэропортов прекратили прием и выпуск самолетов из-за атаки неизвестных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В частности, в Росавиации заявляли о приостановке полетов в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Нижнекамска, Казани, и даже в московском аэропорту "Шереметьево".

"Временные ограничения введены в периметре воздушного пространства московского аэропорта Шереметьево. Аэропорт продолжает обслуживать рейсы российских и зарубежных авиакомпаний на вылет и прилет по факту возможности и очередности", - пишет канал ASTRA в 21:10.

Причиной этого всего является атака неизвестных дронов. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин недавно информировал, что силы противовоздушной обороны сбили якобы беспилотник, который летел в направлении столицы РФ.

Кроме того, под атакой неизвестных дронов оказался в том числе Питер. По данным росСМИ, в результате сложившейся ситуации, в аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов.

Помимо этого в соцсетях появились кадры, на которых видно, что над Питером пролетел дрон, и как утверждается, силы ПВО два якобы сбили. В частности, губернатор Питера Александр Беглов заявил, что дрон был сбит в Пушкинском районе, и еще один - в Красносельском.

 

Также по ситуации отчитывались в Минобороны России. Там заявили, что уничтожили якобы 32 дрона над Калужской, Брянской, Новгородской, Ленинградской, Тверской, Смоленской и Тульской областями.

Напомним, что 5 июля в аэропортах России тоже был коллапс. В связи с атакой неизвестных дронов лишь в Москве и Питере отменили почти 100 рейсов, а еще сотни были перенесены.

Кроме того, на следущий день ситуация стала еще хуже. Речь шла о еще большем количестве задержанных и отмененных рейсов.

