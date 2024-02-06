Москва пытается открыть КНДР доступ к международным финансам в обмен на оружие, - NYT

Как отмечается в публикации, в прошлом месяце Белый дом заявил, что у него есть доказательства того, что Северная Корея поставляла России баллистические ракеты. Согласно анализу британского аналитического центра по безопасности, Пхеньян также отправил до 2,5 млн в снарядов для войны с Украиной.

Хотя неясно, предоставила ли Россия Северной Корее военные технологии, новые банковские связи станут еще одним признаком развития отношений между двумя странами. Расширение партнерства, скорее всего, придало Северу смелости, поскольку в последние месяцы он выступил с потоком воинственных угроз, говорят официальные лица США.

По словам представителей разведки, Россия разрешила разблокировать 9 млн долларов из 30 млн долларов замороженных северокорейских активов, хранящихся в российском финансовом учреждении. Эти деньги, по их словам, обедневший Пхеньян будет использовать для покупки сырой нефти.

Кроме того, по словам представителей разведки, северокорейская подставная компания недавно открыла счет в другом российском банке, что свидетельствует о том, что Москва, возможно, помогает Пхеньяну обойти санкции ООН, которые запрещают большинству банков вести бизнес с Северной Кореей. Эти санкции задушили экономику КНДР и в значительной степени отрезали страну от международных финансовых сетей.

Новый банковский счет открыт в Южной Осетии, оккупированном Москвой регионе Грузии.

Требования Пхеньяна

Высокопоставленный чиновник, который также пожелал остаться анонимным, сказал, что эти договоренности соответствуют ожиданиям США относительно того, чего Северная Корея будет требовать от России за поставки оружия.

По мнению экспертов, доступ к финансовым сетям - лишь один пункт в списке желаний Северной Кореи. По их словам, Север больше всего хочет от России военной техники, такой как спутниковые технологии и атомные подводные лодки.

Более тесные связи уже принесли дипломатические плоды. После того, как северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился со своим российским коллегой Владимиром Путиным на востоке России прошлой осенью, Путин встретился в январе с министром иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи в Москве.

По данным государственных СМИ Северной Кореи, в ходе этой встречи Путин дал понять, что он может вскоре посетить Пхеньян, что станет его первой поездкой в столицу Северной Кореи почти за 25 лет.

Санкции ООН

Банковские соглашения могут иметь важное значение для Северной Кореи, которая полагается на импорт для поддержания большей части своей экономики. Отношения могут способствовать совершению сделок не только внутри России, но и за ее пределами. Северная Корея могла бы использовать связи Москвы с несколькими странами, включая Турцию и Южную Африку, которые все еще ведут торговлю с Россией после того, как она подверглась международным санкциям из-за войны против Украины.

Если Москва позволит Северной Корее использовать российские банки или высвободит замороженные активы, правительство "перейдет Рубикон готовности иметь дело с Северной Кореей и быть финансовым и коммерческим мошенником", сказал Хуан С. Сарате, бывший помощник министр финансов США и эксперт по финансовым преступлениям.

Организация Объединенных Наций и США ввели ряд санкций против Северной Кореи в ответ на запрещенные ею испытания ядерного оружия. Банковские санкции "были одной из проблем для северокорейцев и причиной того, что они изобретательно подходили к созданию своих финансовых сетей", включая использование криптовалют, сказал Сарате.

Для России финансовые операции могут быть более приемлемыми, чем поставки ядерных и других технологий.

Хотя обе страны "теперь могли бы дружить с выгодой", сказал Су Ким, бывший аналитик ЦРУ по Северной Корее, их доверие не настолько велико, чтобы Россия "выдала свои ценные секреты".

Эксперты заявили, что Россия будет действовать осторожно, поскольку она по-прежнему помнит о санкциях ООН как постоянный член Совета Безопасности. Россия, по их словам, возможно, верит, что сможет обойти санкции каким-то сомнительным способом.

Помимо банковских отношений, Россия может просто обменивать товары, которые нужны Северу, в обмен на ее оружие.