Москва використовує Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита", - Держдеп США

Москва використовує Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита" при ударах по українських військових і мирних об'єктах.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Звичайно, українці не можуть відкрити вогонь у відповідь, Інакше станеться жахлива аварія на АЕС", — сказав він.

Він також назвав дії Росії навколо найбільшої в Україні атомної електростанції вершиною безвідповідальності. За словами держсекретаря, Вашингтон глибоко стурбований тим, що Москва використовує АЕС в якості військової бази.