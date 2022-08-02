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Москва використовує Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита", - Держдеп США

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Москва використовує Запорізьку АЕС в якості "ядерного щита" при ударах по українських військових і мирних об'єктах.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Звичайно, українці не можуть відкрити вогонь у відповідь, Інакше станеться жахлива аварія на АЕС", — сказав він.

Він також назвав дії Росії навколо найбільшої в Україні атомної електростанції вершиною безвідповідальності. За словами держсекретаря, Вашингтон глибоко стурбований тим, що Москва використовує АЕС в якості військової бази.

Як повідомлялося, в окупованому Енергодарі в ніч на 30 Липня прогриміли вибухи. У повітря злетіли три одиниці техніки окупантів біля готелю"ВП ЗАЕС".

Нагадаємо, на території Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) в результаті невідомого інциденту поранено кількох окупантів, є загиблі.

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