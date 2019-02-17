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Москва хоче усунути Порошенка від влади в Україні, - Волкер

Новини » Вибори 2019    17.02.2019 - 10:09
Москва хоче усунути Порошенка від влади в Україні, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка"

Спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер зявив, що Москва хоче усунути чинного президента України Петра Порошенка від влади в Україні. Про це Волкер заявив під час проведення безпекової конференції в Мюнхені, повідомляє РБК-Україна з посиланням на MSN.

Волкер зазначив, що Російська Федерація намагається "послабити Порошенка".

"Те, що вони намагаються зробити, це атакувати Порошенка і послабити Порошенка", - заявив Волкер, відповідаючи на запитання, чи підтримує Москва конкретного кандидата на президентських виборах 31 березня.

Крім того, Волкер висловив думку, що РФ розраховує на укладання угоди з новим урядом в Україні.

"Вони дуже хочуть, щоб він був усунений від влади, і я думаю, що вони сподіваються на укладення якоїсь угоди з новим урядом, що буде "на руку" Росії, оскільки вони не отримують цього від Порошенка", - сказав він.

Зазначимо, серед головних претендентів на пост президента - колишній прем'єр-міністр Юлія Тимошенко і комік Володимир Зеленський, який зіграв роль президента в українському телесеріалі.

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